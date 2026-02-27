Ramazan’ın paylaşma, üretme ve öğrenme ruhunu gençlere aktarmayı amaçlayan Pusula Maraş, bu kez eğitici ve keyifli bir sabun yapımı atölyesi düzenleyecek. Gençlerin sosyal, kültürel ve geleneksel değerlerle buluşmasını hedefleyen program kapsamında gerçekleştirilecek atölye hem uygulamalı eğitim hem de yaratıcı deneyim fırsatı sunacak.

Kontenjanla Sınırlı Etkinliğe Başvurular Çevrimiçi Alınıyor

2 Mart Pazartesi günü saat 13.00’da KAMEK binasında gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar, doğal ve el yapımı sabun üretimini öğrenebilecek. Atölye boyunca gençler, sabun yapımının temel aşamalarını uygulamalı olarak deneyimleyecek ve kendi tasarımlarını oluşturma fırsatı bulacak.

Etkinlik, kontenjanla sınırlı olarak planlandı. 17 – 35 yaş arasındaki gençler atölyeye katılabilecek. Atölyeye katılmak isteyen gençler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/02/27/pusula-maras-sabun-yapim-atolyesi-basvuru-formu internet adresinden başvuru yapabilecek. Atölye ve başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiye 0552 768 90 50 numaralı Whatsapp danışma hattından ulaşılabiliyor.