26 Şubat 2026 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe il genelinden çok sayıda kız ve erkek sporcu katıldı. Program kapsamında altyapı yetenek taramaları yapılırken, teknik eğitim çalışmalarıyla sporcuların performansları detaylı şekilde değerlendirildi.

Organizasyona, Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Eler, Hentbol Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü İspanyol antrenör Jordi Jodar Sagales, Altyapı Antrenörü Hakan Dinler ile Milli Takım Altyapı Antrenörü Sedat Yıldırım katıldı. Uzman ekip, sporcuların fiziksel yeterliliklerini, teknik becerilerini ve oyun içi performanslarını yakından takip etti.

Proje ile genç yeteneklerin erken yaşta keşfedilmesi, doğru antrenman modelleriyle gelişimlerinin desteklenmesi ve uzun vadede milli takım havuzuna kazandırılmaları hedefleniyor. Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen tarama programının, bölgedeki hentbol altyapısına önemli katkı sağlaması bekleniyor.