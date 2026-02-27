UEFA’nın Nyon’daki genel merkezinde bugün saat 14.00’te başlayan kura çekimi, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. UEFA TV üzerinden canlı yayınlanan kura çekimi, TRT Spor ekranlarından da izleyiciyle buluştu.

Rakip Belli Oldu

Kura çekiminin ardından sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği soru yanıtını buldu ve Galatasaray’ın son 16 turundaki rakibi Liverpool oldu. Devler Ligi’nde iki köklü kulübü karşı karşıya getirecek eşleşme, Avrupa futbolunun en dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak öne çıktı.

Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi

Kura çekiminin ardından UEFA tarafından açıklanan takvime göre son 16 turu maçları şu tarihlerde oynanacak:

Son 16 Turu İlk Maçlar: 10–11 Mart 2026

Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17–18 Mart 2026

Devler Ligi’nde Yol Haritası

Çeyrek Final: 7–8 / 14–15 Nisan 2026

Yarı Final: 28–29 Nisan / 5–6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026 – Puskás Aréna / Budapeşte

Galatasaray, Liverpool karşısında alacağı sonuçlarla adını çeyrek finale yazdırmayı hedeflerken, sarı-kırmızılı taraftarlar şimdiden Avrupa geceleri için geri sayıma başladı.