Kahramanmaraş İstiklal – Ankaragücü Maçı Öncesi Puan Durumu
Basketbol 1. Ligi’nde kritik karşılaşma öncesinde iki takımın puan durumu da netleşti. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede, alınacak sonuç sıralamayı doğrudan etkileyecek.
Güncel Puan Durumu (25. Hafta Sonu İtibarıyla)
Kipaş İstiklal 9. sırada MKE Ankaragücü 15. sırada yer alıyor. Kipaş İstiklal, play-off hattına tutunma mücadelesi verirken; Ankaragücü ise alt sıralardan uzaklaşmak için sahaya çıkacak. Bu nedenle karşılaşma, her iki ekip adına da yüksek önem taşıyor.
Maç Bilgileri
-
Tarih: 1 Mart 2026 Pazar
-
Saat: Maçın başlama saati 16:30.
-
Organizasyon: Basketbol 1. Ligi
-
Karşılaşma: Kahramanmaraş İstiklal – Ankaragücü
Yayın Bilgileri
-
Canlı Yayın: TBF TV
-
Platform: YouTube
-
Yayın Durumu: Şifresiz
Basketbolseverler, karşılaşmayı TBF TV’nin YouTube kanalı üzerinden ücretsiz ve şifresiz olarak canlı izleyebilecek.