Kahramanmaraş İstiklal – Ankaragücü Maçı Öncesi Puan Durumu

Basketbol 1. Ligi’nde kritik karşılaşma öncesinde iki takımın puan durumu da netleşti. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede, alınacak sonuç sıralamayı doğrudan etkileyecek.

Güncel Puan Durumu (25. Hafta Sonu İtibarıyla)

Kipaş İstiklal 9. sırada MKE Ankaragücü 15. sırada yer alıyor. Kipaş İstiklal, play-off hattına tutunma mücadelesi verirken; Ankaragücü ise alt sıralardan uzaklaşmak için sahaya çıkacak. Bu nedenle karşılaşma, her iki ekip adına da yüksek önem taşıyor.

Maç Bilgileri

Tarih: 1 Mart 2026 Pazar

Saat: Maçın başlama saati 16:30.

Organizasyon: Basketbol 1. Ligi

Karşılaşma: Kahramanmaraş İstiklal – Ankaragücü

Yayın Bilgileri

Canlı Yayın: TBF TV

Platform: YouTube

Yayın Durumu: Şifresiz

Basketbolseverler, karşılaşmayı TBF TV’nin YouTube kanalı üzerinden ücretsiz ve şifresiz olarak canlı izleyebilecek.