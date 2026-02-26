Toplantıda konuşan yetkililer, Kahramanmaraş’ın turizm alanındaki görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Şehrin sahip olduğu potansiyelin daha etkin tanıtılması ve ulusal-uluslararası alanda daha fazla ziyaretçiye ulaşılması hedefiyle planlı adımlar atıldığı vurgulandı.

Kahramanmaraş’ın doğal turizm, sağlık ve termal turizm, kültür ve inanç turizmi ile yayla turizmi başta olmak üzere çok yönlü turizm değerlerine sahip olduğu belirtilirken, bu alanların tamamının bütüncül bir yaklaşımla ön plana çıkarılması için yoğun çaba harcandığı kaydedildi.

Gerçekleştirilen toplantının, Kahramanmaraş’ın sağlık turizmi başta olmak üzere turizm çeşitliliğini artırarak kentin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunması hedefleniyor.