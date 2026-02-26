Ramazan’ın gelmesiyle birlikte kentte tatlı alışverişinde belirgin bir artış yaşanıyor. İftar saatlerine doğru işletmelerde hareketlilik dikkat çekerken, esnaf bu yoğunluğun Ramazan boyunca artarak devam etmesini bekliyor.

Kahramanmaraş’ta işletmeciler, özellikle iftar saatine yakın zamanlarda tatlı satışlarının zirve yaptığını belirtiyor. Kent genelinde en çok tercih edilen lezzetlerin başında ise şerbetli tatlılar geliyor. Başta baklava olmak üzere kadayıf, şekerpare ve tulumba gibi klasik tatlılar, Ramazan sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Esnaf, Ramazan ayı boyunca talebin yüksek seyredeceğini, bayram öncesinde ise yoğunluğun daha da artacağını öngörüyor. İşletmeciler ayrıca, vatandaşları iftar ve bayram hazırlıkları kapsamında tatlı alışverişini son günlere bırakmamaları konusunda uyarıyor.

Ramazan’ın paylaşma ve ikram geleneğini yaşatmaya devam ettiğini belirten işletmeciler, artan talebin hem esnafa hem de kent ekonomisine olumlu yansıdığını ifade ediyor.