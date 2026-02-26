Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sosyal belediyeciliğin en güçlü örneklerinden birini Ramazan ayında da sürdürerek, şehrin ulu çınarlarını yalnız bırakmıyor. Özellikle evlerinde tek başına yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yürütülen sıcak yemek hizmeti hem temel bir ihtiyacı karşılıyor hem de gönüllere dokunan bir dayanışma köprüsü kuruyor.

3E49A541 Fe75 4Bf2 B6F5 D2B9Cc2F7Bd6

Dayanışmanın En Güzel Hali

Rahmet, bereket ve paylaşma ayı Ramazan’da sosyal destek çalışmalarını artıran Büyükşehir Belediyesi, yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların sofralarını her gün özenle hazırlanan sıcak yemeklerle donatıyor. Büyükşehir Belediyesi mutfağında usta aşçılar tarafından hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, paketlenerek ekipler aracılığıyla kapı kapı ulaştırılıyor.

3503C849 410F 415F 8483 A5A446F3D391

Her gün 450 vatandaşa kesintisiz olarak ulaştırılan sıcak yemek hizmeti, haftanın yedi günü aralıksız devam ediyor. Böylece yaşlı vatandaşlar, iftar ve sahur sofralarında yalnız olmadıklarını bir kez daha hissediyor.

A59D1536 4882 4Dd2 A33F A03Eea689A7A

Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
İçeriği Görüntüle

Sadece Yemek Değil, Gönül Hizmeti

Sunulan hizmet yalnızca bir yemek desteği olmanın ötesinde anlam taşıyor. Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, teslimat sırasında yaşlı vatandaşlarla sohbet ederek onların hâl ve hatırını soruyor, ihtiyaç ve taleplerini dinliyor. Bu yönüyle çalışma, sosyal belediyeciliğin insan odaklı yaklaşımını da gözler önüne seriyor.

13A8A75B Fadf 43Eb Ae1B 146B7139Ab0A

Ramazan ayının manevi atmosferinde güçlenen bu dayanışma modeli, şehirde birlik ve beraberlik duygularını pekiştirirken; özellikle tek başına yaşayan yaşlılar için hem maddi hem de manevi bir destek niteliği taşıyor.

Df7C0387 0Abb 4Bba Bffd 444979529B87