Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan meteorolojik uyarıda, soğuk havanın il genelinde etkili olacağı bildirildi. Açıklamaya göre bu süreçte hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece azalması, özellikle gece ve sabah saatlerinde 0°C’ye kadar düşmesi bekleniyor.

Yetkililer, soğuk hava dalgası nedeniyle buzlanma, don ve zirai don riskinin bulunduğuna dikkat çekerek çeşitli uyarılarda bulundu.

Valilik açıklamasında;

Sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmaları,

Yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların soğuktan korunmaları,

Çiftçilerin ise tarımsal ürünlerini koruyacak önlemleri almaları

önemle vurgulandı.

Soğuk hava koşullarının 4 Mart Çarşamba sabahına kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak yeni duyuruları takip etmeleri istendi.