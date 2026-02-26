Ramazan ayıyla birlikte kent genelindeki fırınlarda hareketlilik dikkat çekiyor. Özellikle iftar saatine yakın zamanlarda şekerli pide satışlarında belirgin bir artış yaşanıyor. Fırın ustaları, klasik Ramazan pidesine alternatif olarak hazırlanan şekerli pidenin, hem tatlı ihtiyacını karşıladığını hem de geçmişin damak tadını günümüze taşıdığını ifade ediyor.

Yumuşak dokusu ve hafif tatlı aromasıyla öne çıkan şekerli pide, iftar sofralarında farklı ve nostaljik bir lezzet arayanların tercihi haline geldi. Vatandaşlar, Ramazan ayının ruhuna uygun bu özel tadın sofralara ayrı bir bereket ve keyif kattığını dile getiriyor.

Esnaf, Ramazan boyunca şekerli pideye olan talebin artarak devam etmesini beklerken, bu geleneksel lezzetin özellikle aile sofralarında ve misafir iftarlarında daha sık tercih edildiğini belirtiyor.

FISTIKLI ŞEKERLİ VE PEYNİRLİ PİDE MALZEMELER:



-1/2 su bardağı margarin

-1 kalıp yaş maya

-Biraz tuz

-Biraz şeker

-1 su bardağı ılık su

-Alabildiği kadar un

FISTIKLI ŞEKERLİ VE PEYNİRLİ PİDE HAMUR HAZIRLANIŞI:

Margarini oda sıcaklığında yumuşatınız. Ilık su içinde Maya, Tuz, şeker karıştırınız ve 5 dakika bekletiniz. Sonra margarini ekleyerek alabildiği kadar un ile yoğurunuz. Kulak memesi kıvamına gelecek.

FISTIKLI ŞEKERLİ VE PEYNİRLİ PİDE İÇ HARCI MALZEMELER:

-300 GR Tuzsuz Maraş Peyniri

-1 adet yumurta

-1 su bardağı toz şeker

-1 çay bardağı kırık yeşil fıstık

FISTIKLI ŞEKERLİ VE PEYNİRLİ PİDE İÇ HARCI HAZIRLANIŞI:

Tüm malzemeler bir kap içinde harmanlanır. Peynirler küçük olacak şekilde rendelenir.

FISTIKLI ŞEKERLİ VE PEYNİRLİ PİDE PİDE YAPIMI:

Hazırlanan hamur mandalina büyüklüğünde bezelere ayrılır. Merdane ile açılır ve ortasına hazırlanan iç harcı yerleştirilir. Kenarlara kıvrım verilerek altında yağlı kâğıt olan fırın tepsilerine yerleştirilir. 200 derecelik fırında 15 dk. kadar pişirilir. Sıcak olarak çıkan pidelere sıcağı ile kenarlarına tereyağı sürülerek kızarması sağlanır.

NOT: Boyutlar dilediğiniz büyüklükte hazırlayarak şekil verebilirsiniz.