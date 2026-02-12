1. Uğultulu Tepeler

Uğultulu Tepeler, Emily Brontë’nin edebiyat klasiğini modern bir yorumla beyaz perdeye taşıyor. Yönetmen koltuğunda Emerald Fennell’in oturduğu yapım, Yorkshire kırsalında filizlenen tutkulu ve yıkıcı bir aşk hikâyesine odaklanıyor. Başrollerde Margot Robbie ve Jacob Elordi yer alırken, oyuncu kadrosunda Hong Chau, Alison Oliver ve Shazad Latif de bulunuyor.

2. Olay Para

Yerli komedi cephesinde haftanın yeni filmi Olay Para, tesadüfen büyük bir paraya ulaşan bir grup arkadaşın, bu parayı gizleme ve paylaşma sürecinde yaşadığı karmaşayı eğlenceli bir dille anlatıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Kıvanç Baran Arslan üstlenirken, kadroda Kadir Polatçı, Cemil Şahin, Uğur Aslan, İlker Aksum ve Görkem Sevindik yer alıyor.

3. Kedi Yok

Mısır yapımı komedi Kedi Yok, bir müzeyi soymaya çalışan suç çetesi ile müze çalışanları arasında gelişen absürt olayları merkezine alıyor. Senaryosu Ayman Wattar’a ait olan filmin yönetmenliğini Sarah Norah üstleniyor. Yapımda Asser Yassin, Asmaa Galal ve Mohammed Shahin rol alıyor.

4. Momo

Fantastik ve aile sineması sevenler için Momo, zaman kavramı ve insan ilişkileri üzerine düşündüren hikâyesiyle öne çıkıyor. Michael Ende’nin aynı adlı eserinden uyarlanan filmde, Momo karakterini şarkıcı Melis Fis seslendiriyor. Yönetmenliğini Christian Ditter’in yaptığı yapımda Alexa Goodall, Claes Bang, Martin Freeman ve Laura Haddock yer alıyor.

5. Sessiz Tepe: Dönüş

Korku sinemasının ikonik serilerinden Sessiz Tepe: Dönüş, yönetmen Christophe Gans ile yeniden sinemaya dönüyor. Serinin ikinci filmi, gizemli bir mektup alan James Sunderland’in geçmişiyle yüzleşmek üzere kasabasına dönüşünü konu alıyor.

6. Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim

Dram ve komediyi harmanlayan Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim, hasta çocuğunun bakımını üstlenen ve orta yaş krizinin eşiğinde olan Linda’nın iç dünyasına odaklanıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Mary Bronstein’in yaptığı filmde Rose Byrne, Conan O'Brien, Danielle Macdonald ve ASAP Rocky rol alıyor.

7. Sırat

Cannes Film Festivali’nde Jüri Ödülü kazanan ve Oscar’da En İyi Uluslararası Film dalında aday gösterilen Sırat, Fas çölünde geçen çarpıcı bir yol hikâyesini izleyiciyle buluşturuyor. Oliver Laxe imzalı yapım, kayıp kızını arayan bir babanın küçük oğluyla çıktığı zorlu yolculuğu anlatıyor.

8. Kahraman Cüceler: Görev Başında

Animasyon seven minikler için ise Kahraman Cüceler: Görev Başında, bu haftanın dikkat çeken yapımları arasında. Serinin ikinci filminde cüceler, modern teknolojinin geleneklerini tehdit etmesiyle zorlu bir mücadeleye giriyor. Film; dostluk, dayanışma, doğa ve teknoloji ilişkisini eğlenceli bir dille ele alıyor.