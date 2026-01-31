Kızılcık Şerbeti’nin 123. bölümünde yaşanan gelişmeler, Ünal ailesini derinden sarsarken ilişkilerdeki kırılgan dengeleri de altüst ediyor. Bade’nin beklenmedik ifşası, aile içinde adeta bir deprem etkisi yaratıyor. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte herkes neye uğradığını şaşırırken, en büyük darbeyi alan isimlerden biri Kıvılcım oluyor.

Yaşananlara daha fazla dayanamayarak Ünal ailesinin evini terk eden Kıvılcım, derin bir hayal kırıklığı ve öfke içindedir. Ömer, onu toparlamak ve yeniden ayağa kaldırmak için elinden geleni yapsa da bu çabalar sonuçsuz kalır. Kıvılcım’ın güven duygusu ciddi şekilde zedelenmiştir ve bu durum ikili arasındaki ilişkiyi de çıkmaza sürükler.

Bu kaos ortamını kendi lehine çevirmek isteyen Salkım, boş durmaz. Çimen ile Emir’i ayırmak için eline önemli bir fırsat geçtiğini düşünen Salkım, planlarını hızlandırır. Atacağı adımlar, gençlerin ilişkisini geri dönülmez bir noktaya sürükleyebilir.

Öte yandan İlhami’nin televizyon programlarının çekimleri resmen başlar. Bu süreçte Nursema ile İlhami arasındaki bağ, sıradan bir arkadaşlığın ötesine geçmeye başlar. Gün geçtikçe derinleşen bu yakınlık, her ikisinin de hayatında yeni bir kapı aralayacaktır.

Nilay ve Sevtap’ın kuaför macerası, başlangıçta keyifli bir kaçamak gibi görünse de tanıştıkları gizemli bir kişi yüzünden tam anlamıyla kabusa dönüşür. İkilinin başına gelenler, izleyiciyi hem güldürür hem de şaşırtır.

Bade’nin hamilelik iddiasına inanmayan Başak, işin peşini bırakmaz. Gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Başak, şüphelerini somut kanıtlarla desteklemek için araştırmaya başlar. Bu süreç, yeni yüzleşmelerin ve sert hesaplaşmaların habercisidir.

Kıvılcım’ın programına Başak’ın babası Tuncay’ı konuk etmesi, beklenmedik bir şekilde ikili arasında sıcak bir dostluğun doğmasına neden olur. Ancak bu yeni yakınlık, ilerleyen bölümlerde başka çatışmaları da beraberinde getirecektir.

Bölümün finalinde ise Ünal ailesi, hiç ummadıkları bir cepheden gelen gelişmeyle büyük bir kaosun içine sürüklenir. Dengeler bir kez daha altüst olurken, herkesin kaderini etkileyecek yeni bir sürecin kapıları aralanır.