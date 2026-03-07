Karların İçinde Ölüm Kalım Mücadelesi

Dizinin yeni bölümünde gerilim dolu sahneler izleyicileri bekliyor. Eleni ve Fadime’nin karların içinde donmak üzere bulunması, hikâyenin seyrini tamamen değiştiriyor. İkili için başlayan yaşam mücadelesi, çevresindeki herkesin hayatını da derinden etkiliyor.

Bu zorlu süreçte Adil, Oruç ve İso arasındaki bağ giderek güçlenirken, yaşananlar karakterlerin ilişkilerini yeniden şekillendiriyor.

Adil ve Esme Arasındaki Buzlar Eriyor

Eleni ve Fadime’yi kurtarmak için verilen mücadele, Adil ile Esme’nin aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakmasına neden oluyor. İkili, tüm güçlerini birleştirerek Eleni ve Fadime’yi hayatta tutmaya çalışıyor.

Bu süreçte Eleni’nin hayatla ölüm arasında gidip gelmesi, Oruç’a onun hayatındaki yerini bir kez daha fark ettiriyor.

İso ve Fadime Arasında Duygusal Anlar

Öte yandan yaşananlar İso ve Fadime’nin duygularını da açığa çıkarıyor. İkili ilk kez birbirlerine hislerini ifade etmeye başlarken, Fadime’nin yaptığı beklenmedik bir itiraf İso’nun öfkesini tetikliyor.

Furtuna Konağı’nda Yeni Planlar

Şerif ve Zarife ise olayları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için harekete geçiyor. Freni kesilen pikap planı, Fadime’yi Furtuna Konağı’na getirmek ve Esme’yi konakta tutmak için hazırlanıyor.

Ancak bu planın karşısında Adil’in büyük bir sürprizi bulunuyor.

Esme Her Şeyi Anlatıyor

Gerilim giderek artarken Şerif, Esme’nin peşine düşüyor. Esme ise Furtuna Konağı’nda her şeyi değiştirecek bir hamle yaparak Gezep’e tüm gerçekleri anlatıyor.

Ancak bu sırları duyan tek kişi Gezep değil.

Bu itiraf, Furtuna Konağı’nda adeta bir deprem etkisi yaratacak yeni gelişmelerin kapısını aralıyor.

Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Dizinin merakla beklenen 21. bölüm fragmanı yayınlandı. İzlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.