Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi atmosferini şehir genelinde yaşatmak ve paylaşma kültürünü güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen “İlçemde İftar Var” programı, ilçelerde vatandaşları aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren programın altıncı durağı Elbistan olacak.

İftar programı, 8 Mart Pazar günü Elbistan İlçe Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla kurulacak iftar sofralarında Elbistanlılar hep birlikte oruçlarını açarak Ramazan’ın bereketini birlikte paylaşacak. Özenle hazırlanan iftar menülerinin ikram edileceği programda geniş katılımlı sofralar kurulacak. Vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda iftar yapabilmesi için gerekli tüm hazırlıklar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor.

Ramazan’ın Bereketi Paylaşılacak

Her yaştan vatandaşın katılımına açık olacak programda aileler, gençler ve çocuklar bir araya gelerek Ramazan’ın manevi iklimini birlikte yaşayacak. İlçe sakinleri için hem sosyal hem de manevi açıdan anlamlı bir buluşma olacak etkinlikte, paylaşma ve dayanışma duyguları ön plana çıkacak. Kurulan iftar sofralarında komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi, vatandaşlar arasında birlik ve beraberlik bağlarının pekişmesi hedeflenirken, Ramazan ayının ruhuna uygun bir atmosfer oluşturulması amaçlanıyor.

Tüm Elbistanlılar Bu Özel Buluşmaya Davet Edildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca farklı ilçelerde düzenlenen “İlçemde İftar Var” programlarının yoğun ilgi gördüğü belirtilerek Elbistan’da gerçekleştirilecek buluşmaya tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi. Açıklamada, Ramazan’ın manevi atmosferini birlikte yaşamak ve aynı sofrada buluşmanın bereketini paylaşmak isteyen tüm Elbistanlıların 8 Mart Pazar günü İlçe Spor Salonu’nda düzenlenecek iftar programına davet edildiği vurgulandı.