İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, ekiplerce kentin huzur ve güvenliği için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, ilçede yapılan kontrollerde dört şüpheli üzerinde 41.79 gram esrar ele geçirildi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 600 liraya da el konuldu.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Paylaşımda, 'Gençlerimizin umutlarını karartan, toplumumuzun huzurunu bozan uyuşturucuya karşı mücadelemiz; durmadan, yılmadan ve kararlılıkla sürecektir.' ifadesine yer verildi.