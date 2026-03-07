Milli Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, yeni bir testte önemli bir başarıya imza attı. ROKETSAN tarafından geliştirilen EREN yüksek hızlı çok amaçlı dolanan mühimmat ile gerçekleştirilen hava-hava atışında, gökyüzündeki hedef İHA tam isabetle vurularak imha edildi.

Baykar tarafından geliştirilen AKINCI, Çorlu’daki uçuş test merkezinden kalkarak Karadeniz üzerindeki test sahasında görevi gerçekleştirdi. Sinop açıklarında yapılan atışta yerden havalanan hedef İHA başarıyla etkisiz hale getirildi.

Bu testle birlikte AKINCI, hava-yer mühimmatlarının yanı sıra hava-hava görevlerinde de etkinliğini bir kez daha göstermiş oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 2021’den beri görev yapan milli TİHA, daha önce de 45 bin 118 feet irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin rekorunu kırmıştı.

Öte yandan Baykar, son yıllarda savunma ve havacılık alanında ihracatta da öne çıkıyor. Şirket, insansız hava aracı segmentinde küresel liderliğini sürdürürken birçok ülkeyle ihracat anlaşması gerçekleştirdi.