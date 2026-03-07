Türkiye Genelinde Yağışlı Hava Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Karadeniz kıyılarının büyük bölümünde yağmur ve sağanak yağış etkili olurken, Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin de yağışlı geçeceği bildirildi.

Bazı Bölgelerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji, özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Sis, Buzlanma ve Don Riski

Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus etkili olacak.

Özellikle iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları görülebileceği tahmin edilirken sürücülerin dikkatli olması istendi.

6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenen Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Ayrıca Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli bölgelerinde çığ tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kar erimeleri nedeniyle oluşabilecek risklere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Hava Sıcaklıkları Düşüyor

Meteorolojik tahminlere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde 2 ila 4 derece azalacak.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde 40–60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar etkili olabilir.

Yetkililer, hava koşullarındaki ani değişimlere karşı vatandaşların güncel meteoroloji uyarılarını takip etmeleri gerektiğini belirtti.