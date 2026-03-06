Türkiye Genelinde Eş Zamanlı Operasyon

İçişleri Bakanlığı, suç örgütlerine yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar kapsamında 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Konya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirildi.

Operasyonlarda “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik” ve “nitelikli yağma” suçlarına karıştıkları tespit edilen 61 şüpheli gözaltına alındı.

4,5 Milyar Liralık Hesap Hareketi Tespit Edildi

Yapılan incelemelerde şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 4,5 milyar lira tutarında para hareketi bulunduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin;

Vatandaşları yüksek faizle borçlandırdığı,

Teminat adı altında yüksek tutarlı çek ve senet imzalattığı,

Borcunu ödeyemeyen mağdurları tehdit ve baskı yoluyla zor durumda bıraktığı,

Bazı mağdurların mal varlıklarını cebir ve tehdit yoluyla üzerlerine geçirdiği

tespit edildi.

Suç Gelirlerine Finansal Abluka

Operasyon kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda şüphelilerin finansal faaliyetleri de mercek altına alındı.

Yapılan çalışmalar sonucunda:

23 banka hesabında bulunan 92 milyon lira ,

Yaklaşık 215 milyon lira değerinde 10 taşınmaz ,

20 araç ve 1 tekneye

el konuldu.

Yetkililer, söz konusu mal varlıklarının suçtan elde edilen gelirler kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

Mücadele Kararlılıkla Sürecek

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç sağlayan suç şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür edilirken, gözaltına alınan 61 şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.