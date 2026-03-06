TFF’den Türkiye Kupası İçin Yeni Karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası’nın formatında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Federasyon Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda, kupanın 2026–2027 sezonundan itibaren eleme sistemiyle oynanmasına karar verildi.

Alınan kararla birlikte Türkiye Kupası’nın organizasyon yapısı yeniden düzenlenirken, turnuvanın aşamaları ve maç sistemi de netleşti.

Türkiye Kupası 5 Eleme Turu ile Başlayacak

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre yeni formatta Türkiye Kupası şu aşamalardan oluşacak:

5 eleme turu

Son 16 turu

Çeyrek final

Yarı final

Final

Bu sistemle birlikte takımlar, kupada ilerleyebilmek için eleme maçlarında rakiplerini geçmek zorunda olacak.

Yarı Final Çift Maç Oynanacak

Yeni düzenlemede maç sistemi de belirlendi.

Kupada:

Yarı final karşılaşmaları çift maç eleme usulüyle oynanacak.

Diğer tüm turlar ise tek maç eleme sistemiyle gerçekleştirilecek.

Bu formatla birlikte özellikle yarı final aşamasında takımların iki maç üzerinden mücadele ederek finale yükselmesi planlanıyor.

10 Kupa Haftasında Tamamlanacak

Federasyon açıklamasına göre Türkiye Kupası’nın eleme turları ve final aşaması toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak.

Turnuvanın maç takvimi ve kesin tarihleri ise ilerleyen dönemde TFF tarafından ayrıca açıklanacak.

Yeni sistemle birlikte kupa organizasyonunun daha hızlı ve rekabetçi bir yapıya kavuşması hedefleniyor.