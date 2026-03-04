Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde oynanan 26 hafta sonunda Kahramanmaraş İstiklal 13 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor. Temsilcimiz ligde play-off hattına yaklaşmak için kritik bir mücadeleye çıkacak.

Rakip Final Spor ise ligde 9 galibiyet ve 17 mağlubiyet ile 13. sırada bulunuyor.

Maç Ne Zaman?

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kahramanmaraş İstiklal ile Final Spor karşılaşması 6 Mart 2026 Cuma günü oynanacak.

Maç Hangi Kanalda?

Final Spor – Kahramanmaraş İstiklal karşılaşması HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç Saat Kaçta?

Karşılaşmanın başlama saati 17.00 olarak açıklandı.

Kritik Mücadele

Kahramanmaraş temsilcisi bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde play-off yarışında önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Ligin son haftalarına yaklaşılırken alınacak her galibiyet sıralama açısından büyük önem taşıyor.

Basketbolseverler, heyecan dolu mücadeleyi HT Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.