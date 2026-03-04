Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayına özel olarak hazırladığı etkinlikler, şehrin kalbinde kurulan Ramazan Sokağı’nda anlamlı bir programla devam edecek. Manevi atmosferi güçlendiren söyleşi ve buluşmalar kapsamında 5 Mart Perşembe akşamı özel bir sohbet programı düzenlenecek.

Gerçekleştirilecek programda, akademik çalışmaları ve sohbetleriyle tanınan Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi akademisyenlerinden Mehmet Emin Ay, saat 20.30’da başlayacak programda “Ramazan ve İnsan” konulu özel bir sohbet gerçekleştirecek.

Ramazan ayının bireysel ve toplumsal hayata yansımaları, insanın manevi yolculuğu ve orucun hikmeti gibi başlıkların ele alınacağı programda, katılımcılara hem ilmi hem de gönül dünyasına hitap eden bir perspektif sunulacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, maneviyat dolu bu özel programa tüm vatandaşlar davet edildi.