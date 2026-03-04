Kültür ve sanat etkinlikleriyle Ramazan ayının manevi atmosferini şehrin dört bir yanına taşıyan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Sokağı’nda düzenlediği özel programlarla vatandaşları anlamlı buluşmalarda bir araya getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen söyleşi programında akademisyen-yazar Ömer Demirbağ, Kahramanmaraşlılarla buluşarak Ramazan’ın ruhuna dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, farklı yaş gruplarından çok sayıda vatandaş alanda yerini aldı.

“Ramazan ve İnsan” Üzerine Derinlikli Bir Sohbet

Kendine has üslubu, akıcı anlatımı ve gönüllere hitap eden sohbetleriyle tanınan Demirbağ, konuşmasında özellikle “Ramazan ve insan” başlığı üzerinde durdu. Ramazan ayının yalnızca oruç ibadetinden ibaret olmadığını ifade eden Demirbağ, bu mübarek zaman diliminin insanın iç dünyasında bir diriliş ve arınma süreci başlattığını vurguladı.

Ramazan’ın bireysel arınma, sabır, paylaşma ve dayanışma yönlerini ele alan Demirbağ, insanın nefsini terbiye etme yolculuğunda bu ayın önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Oruçla birlikte bedenin olduğu kadar kalbin ve zihnin de bir disipline kavuştuğunu belirten Demirbağ, Ramazan’ın insana “kendini yeniden inşa etme” imkânı verdiğini söyledi.

Manevi Dönüşüm ve Toplumsal Dayanışma Vurgusu

Sohbetinde Ramazan’ın toplumsal boyutuna da dikkat çeken Demirbağ, iftar sofralarının sadece yemek yenilen alanlar değil, gönüllerin birleştiği mekânlar olduğunu ifade etti. Paylaşma kültürünün bu ayda daha görünür hale geldiğini belirten Demirbağ, yardımlaşma ve dayanışmanın toplumun mayasını güçlendirdiğini kaydetti.

“Asıl Mesele Ramazan’ın Ruhunu 11 Aya Taşımak”

Akademisyen-yazar Ömer Demirbağ, programda yaptığı konuşmada, “Ramazan ayı takvimde yer alan sıradan bir zaman dilimi değildir. Ramazan, insanın kendisiyle yüzleştiği, iç âlemine yöneldiği, kalbini yokladığı bir diriliş mevsimidir. Oruç, sadece aç kalmak değildir; oruç, insanın nefsine ‘dur’ diyebilmesidir. İnsan, gündelik hayatın telaşı içinde çoğu zaman kendisini ihmal eder. Ramazan ise bize kendimizi hatırlatır. Açlık ve susuzlukla birlikte sabrı öğreniriz. Sabırla birlikte merhameti, merhametle birlikte paylaşmayı keşfederiz. İşte Ramazan’ın insan ruhunda meydana getirdiği en büyük dönüşüm budur. Ramazan, bireysel bir ibadet gibi görünse de aslında toplumsal bir inşadır. İftar sofraları bizi aynı duada, aynı şükürde buluşturur. Bu ay, insanın kendini yeniden inşa etmesi için bir fırsattır. Nefsimizi terbiye etmek, kalbimizi arındırmak, dilimizi kötülükten uzak tutmak, gözümüzü haramdan sakındırmak. Ramazan bize bütün bunları öğretir. Unutmamalıyız ki Ramazan geçicidir; fakat Ramazan’da kazandığımız bilinç kalıcı olmalıdır. Asıl mesele, bu ayın ruhunu on bir aya taşıyabilmektir. Eğer Ramazan’dan sabrı, merhameti ve paylaşmayı öğrenerek çıkabilirsek, işte o zaman gerçek anlamda bayrama ulaşmış oluruz” ifadelerini kullandı.