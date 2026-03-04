Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Göksun’da düzenlenen “Söz Gençlikte Ramazan” programında gençlerle bir araya geldi. Göksun Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Gençlik Kolları İl Başkanı Furkan Ünaldı, teşkilat mensupları ve çok sayıda genç katıldı.

Programda heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde merkezi hükümet ve Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik hayata geçirilen proje ve etkinliklere ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı. Gençlerden gelen soruların da yanıtlandığı programda Başkan Görgel, gençlik dinamizminin ve enerjisinin hem Kahramanmaraş’ın hem de Türkiye’nin geleceğinde önemli rol oynadığını ifade etti.

“Gençlerimizin Potansiyelini Ortaya Çıkarmak İçin Çalışıyoruz”

Genç neslin dinamizmi ve vizyonu ile geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Gençlerimizin dinamizmi, enerjisi ve vizyonu hem Kahramanmaraş’ın hem de Türkiye’nin geleceğinde en önemli yol göstericimiz. Onların heyecanı, bizim yol haritamızı aydınlatan bir ışık gibi. Bizler biliyoruz ki, gençlerimizin fikirleri ve hayalleri olmadan güçlü bir gelecek inşa edilemez. Kahramanmaraş’ın her köşesinde gençlerimizin sesini duymak, onların beklentilerini anlamak ve projelerimizi bu doğrultuda şekillendirmek en büyük önceliğimiz. Eğitimden kültüre, spordan teknolojiye kadar her alanda gençlerimizin yanında olmak, onların potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Gençlerimizin Hayalleriyle Türkiye ve Kahramanmaraş Daha Güçlü”

Başkan Görgel konuşmasının devamında, “Gençlerimizin özgüveni, üretme isteği ve ülkesine bağlılığı, bizlere daha güçlü bir Kahramanmaraş ve daha müreffeh bir Türkiye’nin mümkün olduğunu gösteriyor. Bizim görevimiz, onların önünü açmak, fırsatlar sunmak ve her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlerimizin enerjisini şehrimizin kalkınmasına yönlendirmek için yeni projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Onların fikirlerini dinleyerek, birlikte hareket ederek, ortak akılla geleceğimizi şekillendiriyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki, gençlerimizin hayalleriyle Kahramanmaraş ve Türkiye daha güçlü, daha umutlu ve daha aydınlık yarınlara ulaşacak” cümlelerini kaydetti.