30.000.000 TL bütçeli bu dev proje; sadece üniversite öğrencilerimize değil, il genelindeki lise öğrencilerine, teknoloji takımlarına ve yenilikçi fikri olan tüm gençlerimize hizmet verecek ortak bir teknoloji ve üretim merkezidir.

KSÜ Milli Teknoloji Atölyesi’nin şehrimize sundukları:

Üretim Altyapısı: Gelişmiş prototipleme cihazları, modern elektronik ve mekanik tasarım alanları.

Donanım ve Eğitim Desteği: Teknik ekipman, sarf malzeme, uzman eğitimleri ve mentorluk imkânları.

Yarışmalara Hazırlık: TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalar için donanımlı çalışma ortamı.

Bu önemli desteğin şehrimize kazandırılmasında öncülük eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve TÜBİTAK’a teşekkür ederiz.

Geleceği üreten tüm gençlerimizi KSÜ Milli Teknoloji Atölyesine bekliyoruz!

Hemen Üretmeye Başlayın: Randevu Sistemi Aktif! Fiziksel mekânımızdan, teknik ekipmanlarımızdan ve çalışma alanlarımızdan anında faydalanmaya başlayabilirsiniz. Projelerinize hız kesmeden devam etmek için çevrim içi randevu sistemimiz üzerinden takviminizi hemen planlayın.

Rezervasyon İçin Link: https://forms.gle/VDJgdqNLLLoWEFR68