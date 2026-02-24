Anne ve Baba Hakkında 10’ar Yıl Hapis Talebi

İddianamede, kazaya neden olan ehliyetsiz sürücünün olay yerinden kaçırılması ve delillerin karartılması sürecinde aktif rol aldıkları öne sürülen anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur’un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında,

“Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ile “Suçluyu kayırma” suçlarından 10’ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Timur Cihantimur İçin Ayrı Dosya

Kazaya neden olan ve olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Timur Cihantimur hakkında ise “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Bu dosyanın ana davadan bağımsız şekilde ele alındığı vurgulandı.

Kaza Anı ve Delil İddiaları

İddianamede yer alan bilgilere göre; Belgrad Ormanı yolunda arızalanan ATV’yi tamir etmeye çalışan Oğuz Murat Aci ve arkadaşlarına, Timur Cihantimur’un kullandığı otomobil çarptı. Tanık beyanlarında aracın hızlı olduğu ve sürücünün telefonla konuştuğu ifade edildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen Eylem Tok’un, oğlunu ve arkadaşlarını alarak bölgeden ayrıldığı, bu süreçte sürücünün alkol testine tabi tutulmadığı ve ifadesinin alınmadığı kaydedildi. Delil niteliği taşıyan bir cep telefonunun da olay sonrası organize şekilde ortadan kaldırıldığı iddia edildi.

Kaçış Planı ve Yurt Dışı Süreci

Savcılık iddianamesinde, kaza sonrası evde yapılan hazırlıklar, valiz aktarımı ve birlikte yola çıkılması gibi detaylara yer verildi. Anne Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur ile önce Mısır’a, ardından ABD’ye gittiği; baba Bülent Cihantimur’un ise bu süreçten habersiz olduğu yönündeki savunmasının kamera kayıtları ve tanık anlatımlarıyla çeliştiği ifade edildi.

Boston’da Yakalandılar, İade Kararı Çıktı

Haklarında kırmızı bülten çıkarılan Eylem Tok ve Timur Cihantimur, ABD’nin Boston kentinde yakalanarak tutuklandı. Yetkililer, iki ismin Türkiye’ye iadelerine karar verildiğini daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı.

Aile Şikayetinden Vazgeçti

Dosyada müşteki olarak yer alan Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan diğer kişiler, maddi ve manevi zararlarının giderildiği gerekçesiyle şikayetlerinden vazgeçti. Ancak savcılık, kamu düzenini ilgilendiren suçlar nedeniyle soruşturmayı sürdürdü.

Dava Süreci Merakla Bekleniyor

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran davada mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde yargılama süreci başlayacak. Anne ve baba hakkında istenen hapis cezaları ile iade süreci, davanın seyrini belirleyecek en kritik başlıklar arasında yer alıyor.