Türkiye’nin yakından takip ettiği Batın Barlas Çeki davasında sürpriz bir gelişme yaşandı. İstanbul’da meydana gelen ve 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davada, mağdur anne Hasret Doğan’ın tutumu değişti.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir’in karıştığı kazaya ilişkin yürütülen yargı sürecinde, anne Doğan, sanık hakkındaki şikâyetinden ve istinaf başvurusundan resmen vazgeçti.

Daha Önce Sert Tepki Göstermişti

Anne Doğan, Aralık 2025’te verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası sonrası adliye önünde yaptığı açıklamalarla kamuoyunun dikkatini çekmişti. “Bir canın bedeli bu mu?” diyerek verilen cezaya tepki gösteren Doğan, şikâyetinden vazgeçen müştekileri de sert sözlerle eleştirmişti.

Ceza Süreci Nasıl Şekillendi?

Kazaya ilişkin ilk yargılamada sanık Fatma Zehra Kınık Demir, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bazı müştekilerin şikâyetlerini geri çekmesi üzerine karar istinafta bozulmuş, dava yeniden görülmüştü. Yenilenen yargılamada sanık hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası, yurt dışına çıkış yasağı ve ehliyete 1 yıl el koyma kararı verilmişti.

Kazanın Geçmişi

Olay, 9 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Beykoz’da meydana geldi. Fatma Zehra Kınık’ın kullandığı otomobil, Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Batın Barlas Çeki hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Dava Sürecinde Yeni Dönem

Anne Hasret Doğan’ın şikâyetinden ve istinaf talebinden vazgeçmesiyle birlikte dosyada yeni bir hukuki aşamaya geçilmiş oldu. Kararın, davanın seyrini ve üst mahkeme değerlendirmesini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.