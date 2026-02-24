Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin sosyal ve kültürel kapasitesini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Pınarbaşı Millet Konağı, Gençlik Merkezi ve Taziye Evi projesinde çalışmalar tamamlandı. Dulkadiroğlu Sütçü İmam Mahallesi’nde 65 Milyon TL’lik yatırımla inşa edilen tesis, son hazırlıkların ve iç tefrişat işlemlerinin ardından hizmete açılacak.

Modern mimarisi ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla dikkat çeken Pınarbaşı Millet Konağı, bölgenin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına önemli katkılar sunmayı hedefliyor. Hizmete alınmasına sayılı günler kalan projede; taziye evi, yetim koordinasyon merkezi, etüt salonları, çocuk oyun alanları, çocuk ve yetişkin kütüphaneleri, bilgisayar odaları ile konferans salonu gibi pek çok fonksiyonel birim yer alıyor.

Her Yaşa ve Her Kesime Hitap Eden Bir Merkez

Çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaşlılara kadar toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde tasarlanan tesis, yalnızca bir sosyal donatı alanı olmanın ötesinde; vatandaşların bir araya geldiği, bilgiye eriştiği ve dayanışma kültürünü güçlendirdiği bir buluşma noktası olacak.

Özellikle gençlere yönelik etüt salonları ve bilgisayar odaları, eğitim hayatına destek sağlayacak önemli bir altyapı sunarken; çocuk oyun alanları ve kütüphaneler de erken yaşta sosyal ve kültürel gelişimi destekleyecek. Taziye evi ve yetim koordinasyon merkezi ise toplumsal dayanışmayı kurumsal bir zemine taşıyacak.

Birlik ve Beraberliğin Sembol Mekânı Olacak

Eğitimden kültürel faaliyetlere, sosyal dayanışmadan toplumsal birlikteliği artıracak etkinliklere kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek olan Pınarbaşı Millet Konağı’nın, şehirde birlik ve beraberliğin sembol mekânlarından biri olması hedefleniyor. Şehrin yeniden imar ve ihya sürecinde sosyal projelere ayrı bir önem veren Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımla birlikte mahalle ölçeğinde güçlü bir sosyal altyapı oluşturmayı amaçlıyor.

“Dulkadiroğlu’na Değer Katacak Yatırımımız Şehrimize Hayırlı Olsun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Pınarbaşı Millet Konağı’nı yalnızca bir bina olarak değil; sosyal dayanışmanın, eğitimin ve kültürel gelişimin merkezi olarak tasarladık. Dulkadiroğlu Sütçü İmam Mahallemizde hayata geçirdiğimiz bu yatırım, her yaştan hemşehrimizin kendine yer bulabileceği çok yönlü bir yaşam alanı olacak. Gençlerimizin daha iyi şartlarda ders çalışabileceği etüt salonları, çocuklarımız için güvenli oyun ve kütüphane alanları, vatandaşlarımızın bir araya gelebileceği konferans ve sosyal etkinlik mekânları ile Dulkadiroğlu ilçemize değer katıyoruz. Özellikle taziye evi ve yetim koordinasyon merkezi gibi birimlerle toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu tesisin, şehrimizin birlik ve beraberliğine katkı sunan örnek projelerden biri olacağına inanıyoruz. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun” dedi.