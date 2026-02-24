Edinilen bilgilere göre kaza, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kuyumcular Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki bir aracın sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan gölete uçtu. Kazada araç içerisinde mahsur kalan vatandaş için ekipler seferber oldu.

İtfaiyeden Titiz Müdahale

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde mahsur kalan vatandaşı güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık Durumu İyi

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada kurtarılan vatandaş, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen şahıs, gerekli işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili güvenlik güçlerince inceleme başlatıldı.