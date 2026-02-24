Türkiye’nin farklı illerinden seçilen 40 hafızın katılımıyla gerçekleştirilen prestijli hafızlık yarışmasında, Ramazan ayının ilk haftasında sahne alan isimler jüri karşısına çıktı. İlk hafta yarışan beş hafız arasında yer alan Bekir Büyükkurt, etkileyici kıraati, güçlü ses tonu ve metne hâkimiyetiyle jüri üyelerinin takdirini kazanarak haftanın birincisi oldu.

Yarışmanın sunuculuğunu Bekir Köse üstlenirken, jüri koltuğunda alanında yetkin isimler yer aldı. Yapılan değerlendirme sonucunda Bekir Büyükkurt;

Mehmet Ali Sarı ’dan 100 ,

Osman Egin ’den 100 ,

Halil Necipoğlu’ndan 97 puan aldı.

Toplamda ulaştığı yüksek puanla rakiplerini geride bırakan genç hafız, performansıyla yarışmaya damga vurdu.

“Kahraman Şehrimize Bu Gururu Yaşatmak Büyük Mutluluk”

Başarısının ardından duygularını paylaşan Bekir Büyükkurt,

“Kahraman şehrimize bu gururu yaşatmak benim için büyük bir mutluluk. Ramazan ayında böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almak tarif edilemez bir heyecan,”

ifadelerini kullandı.

Hedefi Diyanet’te Görev Almak

Gelecek hedeflerine de değinen Büyükkurt, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takdiri doğrultusunda bir camide ya da il müftülüğünde görev almak istediğini belirtti. Elde ettiği dereceyle Kahramanmaraş’ın adını bir kez daha Türkiye gündemine taşıyan genç hafız, tüm hemşehrilerine selam ve teşekkürlerini iletti.

Kahramanmaraşlı hafızın bu başarısı, şehirde büyük gurur ve sevinçle karşılandı.