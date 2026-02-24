Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlara bir sürücünün durarak yol vermesine rağmen, arkadan gelen başka bir aracın hiçbir şekilde yavaşlamadan yoluna devam etmesi tepkilere neden oldu.

Yayaların geçiş üstünlüğünün bulunduğu yaya geçidinde yaşanan bu tehlikeli anlar, “Bu kadar da olmaz” dedirtti. O anlarda olası bir kazanın yaşanmaması ise büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Yetkililer ve vatandaşlar, sürücülerin trafik kurallarına uyması, özellikle yaya geçitlerinde daha dikkatli ve duyarlı davranması gerektiğini vurgularken, yaya güvenliğinin hiçe sayılmaması çağrısında bulundu.

Trafikte saygı ve duyarlılığın hayat kurtardığına dikkat çeken vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için tüm sürücüleri kurallara uymaya davet etti.