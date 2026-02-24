Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların adresleri tek tek tespit edilerek denetimler sıkılaştırıldı. Ekipler, bunun yanı sıra parklar, mesire alanları ve umuma açık alanlarda da şok uygulamalar gerçekleştirdi.

Yapılan denetim ve operasyonlar sonucunda, son bir aylık süreçte çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 30 şahıs, tutuklanarak Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ilçede huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.