Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini şehrin dört bir yanında yaşatmaya devam ediyor. Ramazan’ın beşinci gününde de binlerce vatandaş iftar sofralarında bir araya gelirken, paylaşma ve dayanışma duygusu aynı sofrada buluştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırları ve organizasyon alanları, bu kez de yoğun katılıma sahne oldu. Ramazan Sokağı, Milli İrade Meydanı ve Dulkadiroğlu Namık Kemal Mahallesi’nde kurulan sofralarda binlerce kişi aynı anda oruç açtı. Dualar eşliğinde açılan iftarlar, Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İftar Sonrası Buluşma Noktası: Ramazan Sokağı

İftarın ardından vatandaşların buluşma adresi yine Ramazan Sokağı oldu. Her yaştan katılımcının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında geleneksel Ramazan eğlenceleri sahne aldı. Düzenlenen meddah gösterisi ve orta oyunu, özellikle çocukların büyük beğenisini kazanırken, yetişkinler de nostaljik bir Ramazan akşamı yaşadı.

Kahkahaların yükseldiği etkinlik alanında, Ramazan gecelerinin kültürel mirası yeniden hayat buldu. Geleneksel sahne sanatlarıyla harmanlanan program, ailelerin birlikte vakit geçirmesine imkân tanıdı.

Yöresel Lezzetler ve El Sanatlarına Yoğun İlgi

Ramazan Sokağı’nda kurulan stantlar da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Şehrin yöresel lezzetlerini tatma fırsatı bulan katılımcılar, aynı zamanda geleneksel el sanatları ürünlerini inceleme ve satın alma imkânı buldu. Ramazan Sokağı, sadece bir etkinlik alanı değil; aynı zamanda kültürel ve ekonomik canlılığın merkezi haline geldi.