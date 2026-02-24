Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen proje doğrultusunda, Kapalı Çarşı’nın doğu girişinde yer alan Kasap Hali’ndeki 70 iş yerinin cepheleri yenilenecek.

Proje kapsamında yürütülecek çalışmaların hızlı ve düzenli bir şekilde ilerleyebilmesi amacıyla, bölgede faaliyet gösteren esnaflar geçici olarak farklı noktalara taşındı. Cephe yenileme uygulamaları süresince esnafın mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Yapılacak çalışmalarla Kasap Hali’nin tarihi dokuya uyumlu, estetik ve bütüncül bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Tarihi Kapalı Çarşı’nın doğu aksında görsel bütünlük sağlanarak, daha nitelikli ve cazip bir ticaret alanının oluşturulması amaçlanıyor.

Yetkililer, cephe iyileştirme çalışmalarının bölgenin tarihi kimliğini koruyarak ticari canlılığı artıracağını ve kent estetiğine önemli katkı sunacağını ifade etti.