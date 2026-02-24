Kendine has aroması, uzun süre bayatlamayan yapısı ve tok tutan özelliğiyle bilinen çörek, özellikle sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kent genelinde birçok fırın, Ramazan ayına özel olarak Maraş çöreği üretimini artırırken, sabahın erken saatlerinden itibaren tezgâhlarda hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşlar, hem geleneksel damak tadını yaşatmak hem de misafirlerine ikram etmek amacıyla Maraş çöreğine yoğun talep gösteriyor.

Fırıncılar, Ramazan ayında artan talep doğrultusunda üretimi titizlikle sürdürdüklerini belirterek, çöreğin yapımında kullanılan özel baharat karışımı ve doğal malzemelerin lezzetin en önemli unsurları olduğunu ifade ediyor. Yıllardır değişmeyen tarifiyle üretilen Maraş çöreği, Ramazan ayının manevi atmosferine eşlik eden önemli kültürel değerlerden biri olarak öne çıkıyor.

Vatandaşlar ise Maraş çöreğinin hem doyurucu olması hem de uzun süre tazeliğini koruması nedeniyle özellikle sahur için tercih edildiğini dile getiriyor. Ramazan ayı boyunca Maraş çöreğinin kentteki fırınlarda yoğun ilgi görmeye devam etmesi bekleniyor.