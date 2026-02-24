Kahramanmaraş Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak kent genelini kapsayan kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat 2026 saat 14.00 ile 26 Şubat 2026 saat 06.00 arasında il genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirebilir.

Yetkililer, özellikle 1000 metre ve üzeri rakıma sahip bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceğini bildirdi. Bu durumun yüksek kesimlerde buzlanma ve don riskini artırabileceği ifade edildi.

Sel ve Heyelan Riskine Dikkat

Kuvvetli yağışlarla birlikte;

Sel ve su baskınları

Heyelan

Ulaşımda aksamalar

Yüksek kesimlerde buzlanma ve don

gibi risklerin oluşabileceği vurgulandı. Vatandaşların özellikle dere yatakları, eğimli araziler ve yüksek rakımlı bölgelerde dikkatli olmaları istendi.

Valilikten Tedbir Çağrısı

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan uyarıda, vatandaşların meteorolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmalarının büyük önem taşıdığı hatırlatıldı.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça riskli bölgelerde bulunulmaması ve ulaşım sırasında dikkatli olunması çağrısında bulundu.