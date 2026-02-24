Ziyaret kapsamında İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği’nin misafiri olan Başkan Görgel, gurbetçi hemşehrileriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen iftar programının ardından derneğin yeni kültür merkezi binasına geçildi. Toplantı salonunda vatandaşlarla buluşan Başkan Görgel, İngiltere’de yaşayan Kahramanmaraşlılarla birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.



Gurbetteki hemşehrilerle bir araya gelmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Görgel, dayanışma mesajı verdi.

Programda söz alan vatandaşlar, Kahramanmaraş’ta yaşanan sorun ve sıkıntıları dile getirerek taleplerini iletti.

Toplantıya ayrıca UID İngiltere Başkanı Halil Erdoğan, ASKON İngiltere Başkanı Cahit Tuz ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar de katıldı.