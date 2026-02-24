Yalova Valiliği, Çınarcık ilçesinde uzun süredir sorun yaşadıkları komşularının saldırısında yaralanan baba ile kucağındaki 14 aylık kızı hakkında açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, Esenköy beldesinde yaşanan olayın, aynı apartmanda ikamet eden iki komşu arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtildi.

Olayın geçmişe dayalı kişisel anlaşmazlıkların bir sonucu meydana geldiği, iki komşu arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştüğü ve olay sırasında baba M.B. ile kucağında bulunan M.İ.B'nin darbedildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Baba ile kızı, sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Baba ayakta tedavisinin ardından taburcu edilmiş, çocuğun kafatasında çatlak tespit edilmiş olup, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilerek müşahede altına alınmıştır.

Olayın vuku bulduğu andan itibaren valilikçe titizlikle takip edildiği, gerekli tüm işlemlerin adli mercilerle koordineli şekilde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerce hem hastanede hem de Esenköy beldesinde can ve mal güvenliğini teminen gerekli önlemler alınmıştır. Kamuoyuna yansıtıldığı gibi herhangi bir can güvenliği tehdidi bulunmamaktadır.

Öte yandan acılı babanın evladının durumu nedeniyle paylaştığı 'Valiyle görüşmeye geldim, görüştürmediler' iddiasıyla ilgili olarak da hafta sonuna rastlayan 21.02.2026 Cumartesi günü saat 20.30 sularında Valiliğe geldiği ve kendisiyle Merkez İlçe Jandarma Komutanımızın görüşerek ilgilendiği anlaşılmıştır. Bu durum mağdur baba tarafından da ziyaret esnasında Sayın Valimize ifade etmiştir.

Sevgili kızımız ve ailesi, sabah saatlerinde Valimiz Dr. Ahmet Hamdi Usta tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri iletilmiş, süreç hakkında kendisine bilgi verilmiştir. Kızımızın genel durumu iyi olup ailenin istemesi halinde taburcu edilebilecek durumdadır.