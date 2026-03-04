Başkent Ankara’da düzenlenen Kahramanmaraşlı Bürokrat, İş İnsanı ve Yöneticiler İftar Programı, şehir adına önemli isimleri bir araya getirdi. Programa katılan isimler arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar da yer aldı.

Atalar, programda Aksu Haber’e yaptığı özel değerlendirmede, Ankara’da böyle anlamlı bir buluşmanın gerçekleşmesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş’ın özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir yeniden yapılanma sürecine girdiğini belirten Atalar, bu süreçte kamu kurumları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesinin büyük bir güç oluşturduğunu söyledi.