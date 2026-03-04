Başkent Ankara’da düzenlenen Kahramanmaraşlı Bürokrat, İş İnsanı ve Yöneticiler İftar Programı, önemli bir duyuruya da sahne oldu. Programda yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın onur günü olarak kabul edilen 5 Nisan’da yeni bir sivil toplum kuruluşunun kurulacağı duyuruldu.

Kısa adı KABİYAD olan Kahramanmaraşlı İş İnsanı, Bürokrat ve Yöneticiler Derneği’nin, şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Derneğin özellikle Ankara’da yaşayan Kahramanmaraşlı bürokrat, iş insanı ve yöneticileri bir araya getirerek güçlü bir dayanışma ağı oluşturması planlanıyor.

KABİYAD’ın Kuruluş Süreci Değerlendirildi

Programın moderatörlüğünü üstlenen KABİYAD Başkan Yardımcısı Avukat Tarık Kıraç, Kahramanmaraşlıların bir araya gelmesinin şehre önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Genç Kahramanmaraşlılar Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Ali Ecerkale ise derneğin kuruluş sürecinde edindikleri tecrübeleri paylaşarak, KABİYAD’ın gençlerin öncülüğünde şehre önemli katkılar sunacağına inandığını ifade etti.

Kahramanmaraş’ın Geleceği İçin Ortak Hedef

Konuşmalarda ortak olarak Kahramanmaraş’ın ekonomik, kültürel ve toplumsal sermaye birikiminin artırılması gerektiği vurgulandı.

Özellikle Ankara’daki eğitim ve kariyer süreçlerinde hemşehrilerin desteklenmesi, şehrin nitelikli insan kaynağının bir araya getirilmesi ve güçlü bir dayanışma kültürü oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Program İstişarelerle Sona Erdi

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programı, katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunması ve KABİYAD’ın 5 Nisan’da yapılacak açılış sürecine ilişkin planlamaların değerlendirilmesiyle sona erdi.