Genç Kahramanmaraşlılar Derneği tarafından Ankara’da düzenlenen “Kahramanmaraşlı Bürokrat, İş İnsanı ve Yöneticiler İftar Programı”, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Ulucanlar Cezaevi Müzesi Tarihi Marangozhane Salonu’nda düzenlenen program, Ramazan ayının manevi atmosferinde Kahramanmaraşlıları bir araya getirdi.

Programa AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal ve İrfan Karatutlu, CHP Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç ile MHP Kahramanmaraş milletvekili Zuhal Karakoç katıldı.

Programda yapılan konuşmalarda, siyasi görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerektiği vurgulanarak, söz konusu Kahramanmaraş olduğunda birlik ve beraberliğin esas olduğu ifade edildi.

Milletvekillerinden Kahramanmaraş İçin Ortak Mesaj

Programda söz alan milletvekilleri, siyasi görüş ayrılıklarının ötesinde Kahramanmaraş’ın ortak menfaatleri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, deprem sonrası kalkınma sürecinde ekonomik yatırımlar ve genç istihdamına yönelik projelerin önemine dikkat çekti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, gençlerin yenilikçi fikirlerinin hem yerel kültürel sermayeye hem de Ankara’daki lobicilik faaliyetlerine entegre edilmesinin stratejik bir gereklilik olduğunu ifade etti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, Maraş’ın kültürel ve entelektüel birikiminin korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise Ankara’daki lobicilik faaliyetlerinin şehrin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından kritik rol oynadığını belirtti.

Vahit Kirişci’den Savunma Sanayi Müjdesi

Programa katılan Tarım ve Orman Eski Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ın yeniden imar ve ihya sürecinde sivil toplum kuruluşlarının önemli rol oynadığını vurguladı.

Kirişci, bu oluşumun her zaman destekçisi olduklarını belirterek Kahramanmaraş’a yönelik savunma sanayi yatırımlarının hızlanacağı müjdesini verdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen iftar programı, birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesi ve katılımcıların karşılıklı istişareleriyle sona erdi.