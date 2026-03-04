Ramazan ayında vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için sorumluluk alanında bulunan kasaplar, marketler ve fırınlara yönelik denetimlerini artıran Onikişubat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor.

Kasaplar, marketler ve fırınlara yönelik yapılan kontrollerde özellikle fiyat farklılıkları ve son tüketim tarihi konularına ağırlık verildi. Ekipler, ilçe genelindeki işletmelerde stokçuluk, fahiş fiyat, ruhsat, gramaj ve hijyen denetimleri yaparken, etiket fiyatları ile kasa fişi arasında karşılaştırma yaptı.

Diğer taraftan özellikle şeker gibi temel gıda ve temizlik maddelerinin raflarda bulunmaması halinde depolarda da detaylı incelemeler gerçekleştirildi.

Ramazan ayında daha farklı bir anlam kazanan ekmek fırınlarında da denetimler artırıldı. Özellikle yeni fiyat tarifelerine göre ekmekler tek tek tartılarak gramajları denetlendi.

Uyarı ve cezai yaptırımlarda esneklik olmayacak

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı hareket eden işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, bazı işletmelere ise cezai yaptırımlar uygulandı. Halk sağlığını tehlikeye atabilecek unsurların önüne geçmek için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan yetkililer, Ramazan boyunca denetimlerin süreceğini bildirdi.

Vatandaşlardan gelen geri bildirimler önemli

Konuyla ilgili Onikişubat Belediyesi’nden yapılan bilgilendirmede Ramazan ayında vatandaşların hijyenik ve güvenilir gıdaya erişmesini sağlamak için çalışmaların aralıksız süreceği belirtilirken, "Halkımızın sağlığı ve bütçesi bizim önceliğimizdir. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğümüz, ilçe genelinde titiz bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, fiyat etiketi uyumluluğu ve hijyen kuralları kontrol edildi. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı ve yasal işlemler başlatıldı. Hemşerilerimiz, alışveriş sırasında herhangi bir usulsüzlük fark ettiklerinde belediyemize ya da Zabıta Müdürlüğümüze ihbarda bulunabilirler. Halkımızın sağlığı bizim için en büyük öncelik. Tüm ekiplerimizle sahadayız ve gereken tüm önlemleri alıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Onikişubat Belediyesi yetkilileri, Ramazan ayı boyunca denetimlerin aralıksız süreceğini ve kurallara uymayan işletmelere yönelik yaptırımların devam edeceğini bildirdi.

Vatandaşların güvenilir, sağlıklı ve hijyenik ürünlere ulaşmasını sağlamak adına yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.