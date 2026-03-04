Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde 11 ilçede hayata geçirdiği yatırımlarla yerleşim yerlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine yön vermeye devam ediyor.

Her alanda gelişen ve kalkınan Kahramanmaraş anlayışını merkeze alan Büyükşehir Belediyesi, Andırın’da tamamladığı yatırımları gerçekleştirilecek toplu açılış töreniyle hizmete sunacak.

Alt ve Üstyapı Yatırımları Hizmete Alınıyor

Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla sadece Kahramanmaraş’ın değil, bölgenin de sosyal ve kültürel cazibe merkezi olma yolunda ilerleyen Andırın, yeni yatırımlarıyla katma değerini katbekat artırıyor.

Bu kapsamda; Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan; Atıksu Arıtma Tesisi, altyapı yatırımları, yol yatırımları ve prestij cadde projelerinin toplu açılış töreni gerçekleştirilecek.

4 Mart Çarşamba günü saat 16.30’da Andırın Atıksu Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirilecek olan toplu açılış törenine tüm vatandaşlar davet edildi.