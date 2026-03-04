Şahane Fest Kahramanmaraş’ta Yoğun İlgi Görüyor

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Şahane Fest Alışveriş Festivali, kapılarını ziyaretçilere açarak şehirde adeta alışveriş rüzgârı estirdi. Alışveriş severlerin büyük ilgi gösterdiği festival, açılış gününde sunduğu kampanyalar ve sürprizlerle dikkat çekti.

Festivalin açılışına katılan ilk 300 ziyaretçiye 500 TL değerinde alışveriş çeki dağıtılması ise etkinliğe olan ilgiyi daha da artırdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına gelen vatandaşlar, hem indirim fırsatlarından yararlanmak hem de farklı markaların ürünlerini incelemek için yoğunluk oluşturdu.

Yüzlerce Ürün Tek Çatı Altında

Şahane Fest’te kıyafetten takıya, aksesuardan özel tasarım ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesi ziyaretçilere sunuluyor. Birbirinden farklı markaların yer aldığı festivalde, ziyaretçiler hem kaliteli ürünlere ulaşma hem de uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkânı buluyor.

Moda ürünleri, kadın ve erkek giyim, el yapımı aksesuarlar, hediyelik eşyalar ve özel tasarım ürünlerin yer aldığı stantlar, alışverişi sadece bir ihtiyaç olmaktan çıkararak keyifli bir deneyime dönüştürüyor.

Ramazan’a Özel İndirimler Dikkat Çekiyor

Festivalde özellikle Ramazan ayına özel hazırlanan indirim kampanyaları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Birçok üründe uygulanan avantajlı fiyatlar, vatandaşlara bütçe dostu alışveriş imkânı sunuyor.

Ramazan ayının bereketli atmosferiyle birlikte alışveriş keyfini yaşamak isteyen vatandaşlar, festivalde hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de kampanyalardan faydalanma fırsatı yakalıyor.

Rahat ve Geniş Alanda Alışveriş İmkânı

Festival, Pera Palace Düğün Salonu’nda kurulan geniş ve düzenli alanıyla ziyaretçilere rahat bir alışveriş ortamı sunuyor. Ferah stant düzeni ve kolay gezilebilen alan yapısı sayesinde ziyaretçiler festival alanında keyifli vakit geçiriyor.

Her yaş grubuna hitap eden ürünlerin sergilendiği festivalde, aileler de çocuklarıyla birlikte rahatça alışveriş yapabiliyor.

Kahramanmaraşlılardan Yoğun Katılım

Kahramanmaraşlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Şahane Fest, şehrin sosyal hayatına da hareketlilik kazandırdı. Gün boyunca ziyaretçi akınına uğrayan festival alanı, alışverişin yanı sıra keyifli bir sosyal buluşma noktası haline geldi.

Festivalin önümüzdeki günlerde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam etmesi beklenirken, organizasyonun şehre ekonomik ve sosyal anlamda canlılık kazandırdığı ifade ediliyor.

Ramazan’ın Bereketi Alışverişle Buluştu

Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte düzenlenen Şahane Fest Alışveriş Festivali, hem esnafa hem de vatandaşlara önemli fırsatlar sunuyor. İndirim kampanyaları, geniş ürün çeşitliliği ve keyifli alışveriş ortamıyla festival, Kahramanmaraş’ta Ramazan coşkusunu alışverişle buluşturuyor.