Emniyet birimlerince 26 Şubat – 2 Mart 2026 tarihleri arasında il genelinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 4 olay aydınlatıldı. Yapılan incelemelerde Menderes Mahallesi’nden 2, Pınarbaşı Mahallesi’nden 1 ve Serintepe Mahallesi’nden 1 olmak üzere çalınan motosikletler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Olaylara karıştıkları tespit edilen Y.E. , Y.S. , K.Ş.A. , M.N.A. ve H.M.Y. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda da önemli miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 10 adet kayıtdışı akıllı cep telefonu, 219 adet şarj kablosu ve 112 adet şarj adaptörü ele geçirildi.

3 Mart 2026 tarihinde yapılan bir diğer çalışmada ise 11 bin 400 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.