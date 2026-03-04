Emniyet birimlerince 26 Şubat – 2 Mart 2026 tarihleri arasında il genelinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 4 olay aydınlatıldı. Yapılan incelemelerde Menderes Mahallesi’nden 2, Pınarbaşı Mahallesi’nden 1 ve Serintepe Mahallesi’nden 1 olmak üzere çalınan motosikletler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Olaylara karıştıkları tespit edilen Y.E. , Y.S. , K.Ş.A. , M.N.A. ve H.M.Y. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda da önemli miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

“Edebiyattan Nakışa” Adlı Kişisel Sergi, UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ta Açıldı
“Edebiyattan Nakışa” Adlı Kişisel Sergi, UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ta Açıldı
İçeriği Görüntüle

1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 10 adet kayıtdışı akıllı cep telefonu, 219 adet şarj kablosu ve 112 adet şarj adaptörü ele geçirildi.

H Cjm65 Y Ww A A1V4I

3 Mart 2026 tarihinde yapılan bir diğer çalışmada ise 11 bin 400 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.