Kuzey İlçelerde Kar Yağışı Bekleniyor

Kahramanmaraş’ta bugün hava genel olarak parçalı ve yer yer bulutlu olacak. İl genelinde yağışların hafif ve yerel olması beklenirken özellikle Göksun ve Nurhak başta olmak üzere kuzey ilçelerde yer yer hafif kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor.

Şehrin güney kesimlerinde ise yerel hafif yağmur beklenirken yüksek kesimlerde kısa süreli kar geçişleri yaşanabilir. Yetkililer, yağışların genel olarak önemli bir miktara ulaşmasının beklenmediğini belirtiyor.

İl Merkezinde Yağış Zayıf Kalacak

Meteorolojik tahminlere göre Kahramanmaraş şehir merkezi, Türkoğlu, Andırın ve Pazarcık çevresinde yağışların oldukça zayıf ve kısa süreli olması öngörülüyor. Bu bölgelerde gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Perşembeden İtibaren Don Uyarısı

Perşembe gününden itibaren özellikle gece ve sabah saatlerinde don olayı bekleniyor. Don riskinin Göksun çevresinde daha kuvvetli hissedilebileceği belirtilirken vatandaşların özellikle sabah saatlerinde dikkatli olması gerekiyor.

Kahramanmaraş’ta Günün En Yüksek Sıcaklıkları

Bugün il genelinde sıcaklıklar bölgelere göre farklılık gösterecek.

Güney ilçelerde:

Onikişubat: 10-12°C

Dulkadiroğlu: 10-12°C

Türkoğlu: 10-12°C

Pazarcık: 10-12°C

Kuzey ilçelerde:

Göksun: 4-5°C

Nurhak: 4-5°C

Afşin: 3-7°C

Elbistan: 3-7°C

Çağlayancerit: 3-7°C

Ekinözü: 3-7°C

Andırın: yaklaşık 8°C civarında seyredecek.

Yüksek Kesimler İçin Fırtına Uyarısı

Rüzgârın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Özellikle Nurhak, Ekinözü, Çağlayancerit, Berit Dağı çevresi ve Yedikuyular gibi yüksek kesimlerde rüzgârın kısa süreli fırtına şeklinde etkili olabileceği bildirildi.

Kuvvetli rüzgârın Perşembe günü ikindi saatlerine doğru zayıflaması, hafta sonuna doğru ise yeniden hızlanması bekleniyor.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, kuvvetli rüzgâr ve don riski nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.