Cemre Nedir? Ne Anlama Gelir?

Cemre kelimesi Arapça kökenli olup “kor, ateş veya sıcaklık” anlamına gelir. Halk inanışına göre cemreler, havayı, suyu ve toprağı sırayla ısıtarak baharın gelişini haber verir.

Bu inanış, yüzyıllardır Anadolu’da kullanılan halk takviminin önemli bir parçası olarak biliniyor.

3. Cemre Toprağa Ne Zaman Düşecek?

Baharın gelişini simgeleyen cemrelerin üçüncüsü 5-6 Mart 2026 tarihlerinde toprağa düşecek. Halk takvimine göre her yıl üç aşamada gerçekleşen cemre düşmesi, doğanın kademeli olarak ısınmasını ifade ediyor.

İlk olarak havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşen cemreler, özellikle Anadolu kültüründe baharın başladığının en önemli işaretlerinden biri olarak kabul ediliyor.

2026 Cemre Tarihleri

2026 yılı cemre düşme tarihleri şu şekilde sıralanıyor:

1. Cemre (Havaya): 19 – 20 Şubat 2026

2. Cemre (Suya): 26 – 27 Şubat 2026

3. Cemre (Toprağa): 5 – 6 Mart 2026

Üçüncü cemrenin düşmesiyle birlikte doğada gözle görülür değişimler yaşanmaya başlıyor.

İlk Cemre: Havaya Düşer

İlk cemre havaya düşer ve kışın sert soğuklarının yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başladığını ifade eder. Güneş ışınları daha güçlü hissedilir ve hava sıcaklıklarında kademeli bir artış görülür.

İkinci Cemre: Suya Düşer

İkinci cemre deniz, göl ve nehir gibi su kaynaklarının ısınmasını temsil eder. Bu dönemden sonra su sıcaklıklarında artış başlar ve su canlıları daha aktif hale gelir.

Üçüncü Cemre: Toprağa Düşer

Üçüncü cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte doğa tamamen uyanmaya başlar. Toprak ısınır, bitkilerde su yürür, ağaçlar tomurcuklanır ve çiçekler açmaya başlar. Bu dönem aynı zamanda tarım sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilir.

Cemre Düşmesi Baharın Habercisi

Halk inanışına göre cemrelerin düşmesiyle birlikte doğada önemli değişimler yaşanır. Toprağın ısınmasıyla birlikte:

Ağaçlar tomurcuklanır

Kış uykusundaki canlılar uyanır

Doğa yeşile bürünür

Bu nedenle üçüncü cemre, baharın gelişini simgeleyen en önemli işaretlerden biri olarak görülür.