Bu akşam TRT 1'de FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Sırbistan- Türkiye maçı oynanacak. Bu sebeple dizinin bu haftaki yeni bölümü yayınlanmayacak. Taşacak Bu Deniz yeni bölümü 6 Mart Cuma günü ekrana gelecek.
TRT 1'in 27 Şubat Cuma gününe ait yayın akışı şu şekilde:
20.00 Maç Özel
21.00 Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
23.00 Vefa Sultan
İkinci Cemre Suya Düştü: Bahar İçin Geri Sayım Başladı! Üçüncü Cemre Ne Zaman Düşecek? 2026 Cemre Düşme Tarihleri
İçeriği Görüntüle
00.15 Taşacak Bu Deniz (Tekrar)