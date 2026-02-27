Bu akşam TRT 1'de FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Sırbistan- Türkiye maçı oynanacak. Bu sebeple dizinin bu haftaki yeni bölümü yayınlanmayacak. Taşacak Bu Deniz yeni bölümü 6 Mart Cuma günü ekrana gelecek.

TRT 1'in 27 Şubat Cuma gününe ait yayın akışı şu şekilde:

20.00 Maç Özel

21.00 Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

23.00 Vefa Sultan

00.15 Taşacak Bu Deniz (Tekrar)