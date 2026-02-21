2026 yılının ilk cemresi, 19–20 Şubat tarihlerinde havaya düşerek baharın gelişinin ilk işaretini verdi. İlk cemreyle birlikte özellikle gündüz saatlerinde hava sıcaklıklarında artış hissedilmeye başlandı ve kışın sert etkileri yavaş yavaş azalmaya başladı.

Halk takvimine göre ikinci cemre ise 26–27 Şubat 2026 tarihlerinde suya düşecek. Suya düşen cemreyle birlikte göl, nehir ve denizlerde ısınmanın başladığına inanılıyor. Bu dönem, özellikle balıkçılar ve tarımla uğraşanlar için önemli bir eşik olarak kabul ediliyor.

İkinci cemrenin ardından doğadaki değişim daha belirgin hale gelirken, baharın ayak sesleri de iyiden iyiye hissedilecek. Üçüncü ve son cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte ise baharın etkilerinin tamamen ortaya çıkması bekleniyor.

2026 Cemre Düşme Tarihleri