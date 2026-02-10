Hızır Orucu 2026’da Hangi Günlere Denk Geliyor?

Hızır Orucu, Alevi-Bektaşi geleneğinde her yıl Şubat ayının ikinci haftasında tutuluyor.

2026 yılı için belirlenen Hızır Orucu tarihleri şöyle:

10 Şubat 2026 Salı

11 Şubat 2026 Çarşamba

12 Şubat 2026 Perşembe

En yaygın uygulamaya göre oruç 3 gün sürüyor ve Salı–Çarşamba–Perşembe günlerini kapsıyor. Bazı yörelerde geleneksel olarak 5 ya da 7 gün tutulduğu da görülüyor.

Hızır Orucu Nedir, Ne Anlama Gelir?

Hızır Orucu; Alevi-Bektaşi inancında, Hızır’ın zor durumda kalanlara yetiştiğine, bolluk ve bereket getirdiğine inanılan günlerde tutulan manevi yönü güçlü bir ibadettir.

Bu oruç; sabrı, paylaşmayı, dayanışmayı ve umudu simgeler. Aynı zamanda toplumsal birlik duygusunu pekiştiren köklü bir inanç geleneğidir.

Hızır Orucu Nasıl Tutulur?

Hızır Orucu, niyetle birlikte gece yarısından sonra hiçbir şey yemeyerek başlar ve güneş batımına kadar devam eder. Oruç süresince:

Su dahil hiçbir şey tüketilmez

Sabır, dua ve içsel arınma ön plandadır

Kötü sözden, kırıcı davranışlardan ve tartışmalardan uzak durulur

Oruç yalnızca bedensel değil, gönül ve niyet temizliği olarak da kabul edilir.

Hızır Cemi ve Hızır Lokması Ne Zaman Yapılır?

Hızır Orucu’nun üçüncü günü Perşembe akşamı cem ibadeti yapılır.

Bu günde:

Talipler, bağlı oldukları pirin evine giderek dua alır

Cem sonrası Hızır Lokması dağıtılır

Hızır Lokması; imkânlar ölçüsünde hazırlanır, rızalıkla paylaşılır ve bereket niyetiyle canlara sunulur. Gösterişten uzak, paylaşım ve dayanışma esas alınır.

Hızır Orucu ile İlgili Yaygın İnançlar

Hızır Orucu’na dair halk arasında yaygın bir inanış da özellikle gençler arasında dikkat çekiyor.

İnanca göre; oruç tutan kişi, üçüncü gün su içmeden uyur ve rüyasında suyu kimin elinden içerse, onunla hayatının kesişeceğine inanılır. Bu inanç yalnızca evlilik değil, dilek ve beklentiler için de uygulanır.