Genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve yapay zekâ gibi ileri teknolojileri sağlık alanına entegre etmeyi amaçlayan yarışmanın bu yılki ana odağı beyin kanseri olarak belirlendi.

Disiplinler arası iş birliğini teşvik eden yarışma, farklı alanlardan genç araştırmacı ve bilim insanlarını bir araya getirerek geleceğin kanser tedavi teknolojilerine zemin hazırlıyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin takım üyesi olarak katılabildiği yarışmada, projeler alanında uzman danışmanlar eşliğinde geliştiriliyor.

20 Şubat’a kadar başvuruların sürdüğü Onkolojide 3T Yarışması’nda, başarılı projeler toplam 900 bin TL ödül ile desteklenecek.

Yarışmada birinciliği elde eden ekip 400 bin TL, ikincilik ödülünü kazanan ekip 300 bin TL, üçüncü olan ekip ise 200 bin TL ödülün sahibi olacak. Toplam 900 bin TL’lik ödül desteği, beyin kanseri tedavisine yönelik yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine önemli bir katkı sunmayı amaçlıyor.

Yarışma, hem bilimsel üretimi teşvik etmeyi hem de beyin kanseri tedavisinde çığır açabilecek çözümlerin hayata geçirilmesini amaçlıyor.