3I/ATLAS, Güneş Sistemi dışından geldiği doğrulanan üçüncü yıldızlararası gök cismi olma özelliğini taşıyor. Temmuz ayında, NASA tarafından fonlanan ATLAS teleskopları tarafından Şili’de keşfedilen kuyruklu yıldızın yörüngesi, başka bir yıldız sisteminden geldiğini ve geçişin ardından yeniden yıldızlararası uzaya döneceğini ortaya koyuyor.
Daha önce:
-
2017’de 1I/‘Oumuamua
-
2019’da 2I/Borisov
Güneş Sistemi’nden geçmişti.
📅 19 Aralık’ta Ne Olacak?
3I/ATLAS, 19 Aralık Cuma günü, Dünya’ya en yakın konumuna ulaşacak. Bu tarih, kuyruklu yıldızın yolculuğundaki en kritik gözlem anlarından biri olarak değerlendiriliyor.
Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) verilerine göre kuyruklu yıldız, Dünya’ya yaklaşık 270 milyon kilometre mesafeden geçecek.
☄️ Tehlike Var mı?
Uzmanlar net konuşuyor: Hayır.
Bu mesafe:
-
Dünya–Güneş arasındaki uzaklığın yaklaşık iki katı
-
Gezegenimiz ve Güneş Sistemi için tamamen güvenli
Herhangi bir çarpma ya da olumsuz etki riski bulunmuyor.
🔬 Bilim İnsanları Neyi Araştıracak?
Bu güvenli yakınlaşma, bilim dünyası için büyük bir fırsat sunuyor. Gökbilimciler;
-
Kuyruklu yıldızın buzlu çekirdeğinden salınan gaz ve tozları
-
Güneş’in ısısıyla ortaya çıkan kimyasal bileşenleri
-
Başka yıldız sistemlerinde gezegenlerin ve kuyruklu yıldızların nasıl oluştuğunu
inceleme imkânı bulacak. Bu veriler, evrenin erken dönemlerine dair önemli ipuçları sağlayabilir.
🔭 Gözler Uzay Teleskoplarında
Son aylarda;
-
Hubble Uzay Teleskobu
-
ESA’nın Jüpiter misyonu JUICE
-
Çok sayıda yer tabanlı gözlemevi
3I/ATLAS’ı yakından takip ediyor.
🎥 Canlı Yayınla İzlenebilecek
Gökyüzü meraklıları için güzel bir haber de var. Sanal Teleskop Projesi (Virtual Telescope Project) astronom Gianluca Masi sunumuyla 3I/ATLAS’ın geçişini ücretsiz canlı yayınla aktaracak.
📌 Yayın zamanı:
-
18 Aralık akşamı (Türkiye saatiyle 19 Aralık sabaha karşı)