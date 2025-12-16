3I/ATLAS, Güneş Sistemi dışından geldiği doğrulanan üçüncü yıldızlararası gök cismi olma özelliğini taşıyor. Temmuz ayında, NASA tarafından fonlanan ATLAS teleskopları tarafından Şili’de keşfedilen kuyruklu yıldızın yörüngesi, başka bir yıldız sisteminden geldiğini ve geçişin ardından yeniden yıldızlararası uzaya döneceğini ortaya koyuyor.

Daha önce:

2017’de 1I/‘Oumuamua

2019’da 2I/Borisov

Güneş Sistemi’nden geçmişti.

📅 19 Aralık’ta Ne Olacak?

3I/ATLAS, 19 Aralık Cuma günü, Dünya’ya en yakın konumuna ulaşacak. Bu tarih, kuyruklu yıldızın yolculuğundaki en kritik gözlem anlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) verilerine göre kuyruklu yıldız, Dünya’ya yaklaşık 270 milyon kilometre mesafeden geçecek.

☄️ Tehlike Var mı?

Uzmanlar net konuşuyor: Hayır.

Bu mesafe:

Dünya–Güneş arasındaki uzaklığın yaklaşık iki katı

Gezegenimiz ve Güneş Sistemi için tamamen güvenli

Herhangi bir çarpma ya da olumsuz etki riski bulunmuyor.

🔬 Bilim İnsanları Neyi Araştıracak?

Bu güvenli yakınlaşma, bilim dünyası için büyük bir fırsat sunuyor. Gökbilimciler;

Kuyruklu yıldızın buzlu çekirdeğinden salınan gaz ve tozları

Güneş’in ısısıyla ortaya çıkan kimyasal bileşenleri

Başka yıldız sistemlerinde gezegenlerin ve kuyruklu yıldızların nasıl oluştuğunu

inceleme imkânı bulacak. Bu veriler, evrenin erken dönemlerine dair önemli ipuçları sağlayabilir.

🔭 Gözler Uzay Teleskoplarında

Son aylarda;

Hubble Uzay Teleskobu

ESA’nın Jüpiter misyonu JUICE

Çok sayıda yer tabanlı gözlemevi

3I/ATLAS’ı yakından takip ediyor.

🎥 Canlı Yayınla İzlenebilecek

Gökyüzü meraklıları için güzel bir haber de var. Sanal Teleskop Projesi (Virtual Telescope Project) astronom Gianluca Masi sunumuyla 3I/ATLAS’ın geçişini ücretsiz canlı yayınla aktaracak.

📌 Yayın zamanı: